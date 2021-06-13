وزارة التجارة: قرب إطلاق تجربة تطبيق برنامج تمويني على الهواتف الذكية في النجف

2021/06/13 | 16:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة التجارة، عن قرب إطلاق تجربة تطبيق برنامج تمويني على الهواتف الذكية في النجف لتسهيل الإجراءات على المواطنين في تنفيذ المعاملات الخاصة بالبطاقة التموينية.

بيان الوزارة اوضح أن هذه التجربة أطلقت بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمي بعد ان تم تطبيق البرنامج بصورة تجريبية على مجموعة من العوائل في محافظة نينوى، وأشار إلى أنه يمكن لأي مواطن يمتلك البطاقة الوطنية الموحدة تحميل التطبيق على الهواتف الذكية لتنفيذ إجراءات المعاملة الخاصة به ودفع أجور الجباية من خلال التطبيق.

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