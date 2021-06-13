الوباء الصامت: التسمم بالرصاص وما كان على شاكلته - مصعب قاسم عزاوي

2021/06/13 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في مركز التثقيف الصحي المستمر في لندن.نحن نعلم أن أجسامنا تتعرض لمواد كيميائية غير مختبرة لأن المسوحات الوطنية المنتظمة التي أجريت في جميع أنحاء العالم أظهرت أنه تم اكتشاف كميات قابلة للقياس من 200 مادة كيميائية من تلك المستخدمة بشكل واسع في الإنتاج الصناعي في الدم والبول لجميع الب ......





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