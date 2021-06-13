مقتل مدنيين في قصف جوي تركي شمال العراق

2021/06/13 | 16:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسفر قصف جوي تركي داخل إقليم كردستان العراق (شمال البلاد)، الأحد، عن مقتل أربعة أشخاص، وذلك بعد يومين من هجوم استهدف مسؤول كبير من حزب العمال الكردستاني داخل العراق.

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