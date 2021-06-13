القبض على سارقين اثنين متعاطين للمخدرات في كركوك

2021/06/13 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة اجرام كركوك، اليوم الاحد، عن القاء القبض على سارقين اثنين متعاطين للمخدرات في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، ان " مفارز مديرية مكافحة اجرام كركوك تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين بسرقة الدور وفق المادة ٣١/٤٤٤ من قانون العقوبات بوقت قياسي لا يتجاوز ٢٤ ساعة"، مضيفة انه " تم ضبط بحوزتهما مواد مخدرة وتبين بانهما يتعاطيان المخدرات".

واشارت المديرية الى انه"تم إتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما لينالا جزاءهما العادل".

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