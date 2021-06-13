قتلى بانفجار غامض شمالي العراق

2021/06/13 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بمقتل أربعة أشخاص جراء انفجار غامض في محافظة العراق، شمالي العراق.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "أربعة أشخاص قتلوا، اليوم، جراء انفجار سيارة كانت تقلهم، ضمن قرية كاني التابعة لقضاء قلعة دزه في محافظة السليمانية".وأشار إلى أنه "لم يعرف لغاية الآن سبب الانفجار".

وعادة ما تشهد المناطق الشمالية من العراق، قصفًا تركيًا يوقع ضحايا من المدنيين.

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