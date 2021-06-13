نتائج عملية أمنية انطلقت في البصرة من محورين (صور)

2021/06/13 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، نتائج عملية أمنية نفذت من محورين في محافظة البصرة.

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