فتح مقبرة جماعية تضم 600 رفات في بادوش

2021/06/13 | 16:34 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت الفرق الخاصة يوم الاحد، مقبرة جماعية بمنطقة بادوش في محافظة نينوى.

وقال مصدر خاص لـPUKmedia: ان الفرق الخاصة فتحت اليوم، مقبرة تضم 600 بناحية بادوش، موضحا، ان اغلب الرفات لسجناء مجزرة بادوش، عام 2014 مع احتلال داعش لمدينة الموصل وراح ضحيتها أكثر من 670 شخصا.

واضاف: انه تم استخراج نحو 112 رفاتا، مرجحا انتهاء العملية قريبا، لعدم عمق المقبرة.

واكد وجود رفات نساء في المقبرة.

PUKmedia خاص

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