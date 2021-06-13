العراق.. فتح مقبرة جماعية لتحديد هويات ضحايا

2021/06/13 | 16:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات العراقية، الأحد، رفع رفات 123 شخصاً من ضحايا أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) من أجل مطابقة عينات من الحمض النووي مع ذويهمالذين لا يزالون يجهلون مصيرهم.

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