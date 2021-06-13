لائحة اتهامات تكشف علاقة الأمير حمزة بمتهمي ملف “الفتنة” في الاردن

2021/06/13 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أصدر القضاء الأردني، اليوم الاحد، لائحة الاتهام بحق المتهمين باسم إبراهيم يوسف عوض الله والشريف حسن بن زيد، في قضية “ملف الفتنة”.وكشفت وسائل إعلام أردنية “علاقة المتهمين بالأمير حمزة بن […]

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