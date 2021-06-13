مجموعة السبع تتوعد بمحاسبة روسيا وتدعو الصين لـ

2021/06/13 | 17:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعهدت مجموعة السبع توزيع أكثر من مليار جرعة من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية العام 2022 على أمل القضاء على الجائحة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في ختام قمة استمرت ثلاثة أيام في جنوب غرب إنكلترا.

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