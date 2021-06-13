وزارة الثقافة تنعى الشاعر سعدي يوسف: من أبرز رموز الشعر العربي

2021/06/13 | 17:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قدمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الاحد، تعازيها إلى الأوساط الأدبية والثقافية برحيل الشاعر سعدي يوسف صباح اليوم في لندن.

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وقالت الوزارة في بيانٍ، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 حزيران 2021)، "نقدم تعازينا إلى الأوساط الفنية والثقافية لرحيل الشاعر سعدي يوسف".وأضاف "لقد كان الشاعر سعدي يوسف من الشعراء الذين أثروا الشعرية العربية بالحداثة، ومثل مع الشاعرين محمود درويش، و أدونيس أبرز رموز الشعر العربي في النصف الثاني من القرن العشرين بما قدمه من إنجازاتٍ أدبيةٍ، الرحمة والمغفرة له، ولأهله وذويه ومحبيه الصبر الجميل".

وتاع البيان أنَّ "الشاعر سعدي يوسف ولد في أبي الخصيب، بالبصرة عام 1934، تخرج في دار المعلمين العالية ببغداد 1954، عمل في التدريس والصحافة الثقافية.



نال جوائز في الشعر منها ، الجائزة الإيطالية العالمية، وجائزة كافافي من الجمعية الهلّينية.



في العام 2005 نال جائزة فيرونيا الإيطالية لأفضل مؤلفٍ أجنبيّ.



في العام 2008 حصل على جائزة المتروبولس في مونتريال في كندا".

واكمل البيان "كُتبت عن شعره دراسات باللغات الإنجليزية والألمانية والإيطالية، عضو هيئة تحرير (الثقافة الجديدة)، عضو الهيئة الاستشارية لمجلة نادي القلم الدولي، عضو هيئة تحرير مساهم في مجلة بانيبال للأدب العربي الحديث، دخل في مستشفىً في لندن منذ مطلع شهر نيسان الماضي ،إثر مضاعفات مرضه العضال".

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