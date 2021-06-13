2021/06/13 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، توجيها لمديرية الأحوال المدنية المباشرة بنظام الحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية.وقال الغانمي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “بهدف العمل على تخفيف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيهات لمديرية الاحوال المدنية بشأن الحجز على البطاقة الوطنية المركز الخبري الوطني.

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