2021/06/13 | 17:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت وزارة النفط، اليوم الأحد، قدرة العراق على التعاطي مع أية زيادة في الطلب على النفط بالأسواق العالمية، فيما أشارت لإمكانية إنتاج 5 ملايين برميل يوميا.وقال المتحدث باسم وزارة النفط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط تؤكد امكانيتها في انتاج 5 ملايين برميل يوميا المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تؤكد امكانيتها في انتاج 5 ملايين برميل يوميا) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تؤكد امكانيتها في انتاج 5 ملايين برميل يوميا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).