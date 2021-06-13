محافظة بغداد تعلن شمول اربع مشاريع للمجاري بالقرض الصيني

2021/06/13 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم الاحد،عن شمول مشاريع المجاري الأربعة في نواحي العاصمة، بالقرض الصيني.

وقال المحافظ في بيان صحفي، إن”هناك اتفاق مبدئي بين محافظة بغداد، ووزارة التخطيط، والشركات الصينية المعتمدة على إحالة المشاريع المهمة إلى الشركات الصينية المعتمدة لتنفيذها”، مبينا “ان المشاريع هي مجاري ابوغريب، ومشروع مجاري النهروان، ومشروع مجاري ناحية الوحدة، ومشروع مجاري ناحية سبع البور”.

وأشار العطا، إلى أنه “أجرى لقاءات مثمرة مع مسؤولي الشركات الصينية الرصينة، برئاسة السفير الصيني في العراق، حددت من خلالها خطوات فعلية، في تعزيز الواقع التجاري مع الجانب الصيني، بما يحقق المصلحة الوطنية”، لافتا إلى “أن جميع المشاريع مؤهلة للشروع فيها، ولا توجد أي مشاكل أو تداخل فيما بينها”.

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