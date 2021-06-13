لجنة النزاهة تثير الجدل حول كواليس 'الفساد' وتكشف المتواطئين في هذا الملف!

2021/06/13 | 17:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قالت لجنة النزاهة النيابية، الاحد، ان الاموال المهربة اكبر بكثير من الاموال المجمدة ولو كانت الحكومة تمتلك ارادة حقيقية لاستردت تلك الاموال.

واوضح عضو اللجنة النائب عبدالامير المياحي لـ NRT عربية (13 حزيران 2021)، ان "النزاهة النيابية تتابع هذا الملف بشكل دقيق وخصوصا دائرة استرداد الاموال المهربة والمجمدة خارج العراق في الدول الاوربية والدول العربية"، مشددا على ضرورة ان "تاخذ وزارة الخارجية دورها بشكل مباشر لتسهيل عملية استرداد تلك الاموال كون هناك الكثير من الاستفهامات على عمل الوزارة".

واشار الى ان "الشهرين الماضيين تم استرداد مايقارب 26 مليون دولار من دول اوروبية وعربية"، موضحا ان "نحو مليار و452 مليون من الاموال العراقية المجمدة تتواجد خارج البلاد".

وتابع، "اما الاموال المهربة فتبلغ اكثر من المجمدة وعلى الحكومة ان تكون جادة وتمتلك ارادة حقيقية لاسترداد هذه الاموال ونحن كلجنة نزاهة جادين بهذا الملف ومتابعين له بشكل دقيق حتى استرداد اخر دولار من الاموال العراقية خارج العراق ".

واردف النائب "ان بعض الموظفين الصغار توجد ملفات عنهم في مكاتب المفتشين العموميين وتم تسليم هذه الملفات الى هيئة النزاهة الاتحادية وهناك متابعة ولكن ليس بشكل دقيق من قبل الهيئة في محاسبة الفاسدين".

واشار المياحي الى ان "الفساد مستشري في جميع مؤسسات الدولة من اعلى الهرم الى اصغر موظف بالتالي على هيئة النزاهة ان تباشر وان تكون جميع حلقات محاسبة الفساد فعالة وخصوصا في هذه المرحلة للحد من عملية الفساد التي انهكت اموال الشعب العراقي وقامت بالاستحواذ على كثير من اموال المشاريع الوهمية".

واضاف مقرر لجنة النزاهة النيابية انه "اذا كانت هناك ارادة للحكومة العراقية لمحاسبة الفاسدين فلن تقف بوجهها اي كتلة سياسية او حزب معين لحماية الفاسد وبالتالي الفاسد غير محمي وترفع عنه جميع ايادي الحماية السياسية او غيرها اذا ماتم اصدار امر قبض بحقه وبقناعتي الشخصية ارى الفاسد غير محمي وعلى الحكومة محاسبته وادخاله الى السجن لاسترجاع جميع الاموال التي سرقت".

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