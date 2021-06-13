سياسي عراقي يكشف عن حراك 'خطير' لتغيير التحالفات السياسية من جديد

2021/06/13 | 17:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف السياسي المستقل، والنائب السابق، عزت الشابندر، الاحد، عن حراك "خطير" لاعادة فتح باب الانسحابات والتحالفات الانتخابية من جديد.

وكتب الشابندر، تغريدة على "تويتر" اليوم، (13 حزيران 2021)، جاء فيها، انه "بعد وصول اموال طائلة من خارج الحدود نحذر بشدة من خطورة تسريبات تفيد ان بعضا من اعضاء مفوضية الانتخابات، وبالاتفاق (مدفوع الثمن) مع طرف سياسيي امتهن الرشوة والتزوير، يمهدون لاصدار قرار يعيد فتح باب الانسحابات والتحالفات من جديد".

وأضاف: "بهدف اعادة تركيب الساحة خدمة لاجندة مشبوهة".

يذكر انه في 1 ايار 2021 انتهت فترة تسجيل التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين لخوض الانتخابات المبكرة المقررة في العاشر من تشرين الاول المقبل، وبلغ عدد المرشحين لها 3523 مرشحا والأحزاب المتقدمة لخوضها 126 حزبا إضافة إلى 22 تحالفا سياسيا.



وقدمت التحالفات 1002 مرشح فيما قدمت الأحزاب 1634 مرشحا والبقية من المستقلين.

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