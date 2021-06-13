اعادة متهم بقتل مواطن في السليمانية الى اقليم كوردستان

2021/06/13 | 17:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية آسايش السليمانية، اليوم الاحد، عن اعادة قاتل احد المواطنين في حي رزكاري، الى اقليم كوردستان ليمثل امام القضاء.

وقالت المديرية في بيان تلقى PUKmedia نسخة منه، انه وبعد الاعلان عن اعتقال (س.ح.ح.ت) المتهم بقتل المواطن (عثمان حمه سعيد) بحي رزكاري وسط السليمانية، أمس السبت، تمت اعادة المتهم اليوم الى اقليم كوردستان ليمثل امام القضاء وينال جزاؤه العادل.

وكانت المديرية العامة للآسايش في محافظة السليمانية، قد أعلنت امس السبت عن اعتقال قاتل أحد المواطنين وسرقة سيارته في حي رزكاري بمدينة السليمانية.

واضاف البيان: قامت قوات الآسايش وبعد صدور قرار القاضي ووفقا للمادة 406 من قانون العقوبات العراقي وباشراف من مؤسسة الآسايش وبالتعاون مع قوات الشرطة في محافظة السليمانية ومديرية آسايش كركوك ومؤسسة الامن الوطني وغرفة العمليات المشتركة بالتعرف على هوية الجاني وهو من مواليد 1998 مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين، موضحة ان قوات الآسايش استطاعت اعتقال المتهم ومصادرة السيارة المسروقة في اقل من 24 ساعة على تنفيذ الجريمة.

من جهتها، اكدت مديرية شرطة صلاح الدين اعتقال الشخص الذي قام بقتل احد المواطنين من اهالي السليمانية وسرقة عجلته نوع لاندكروزر.

واضاف البيان: بعد ورود معلومات بوجود عجلة نوع لاندكروزر سوداء اللون قد تم التداول بها في معارض تكريت وبيعها بمبلغ زهيد جدا وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل وعند البحث عن العجلة المقصودة تم ضبطها مع شخصين قاما بشرائها وبعد تدقيق المستمسكات وعائديتها والاتصال بالقوات الامنية في اقليم كوردستان تبين ان صاحب العجلة اعلاه قد تعرض لحادث قتل يوم 2021/6/11 وسرقة عجلته من قبل الجاني (س.ح.م) والهارب الى محافظة الانبار بعد بيع العجلة في معارض تكريت.

واوضح البيان: بعد التنسيق بين جميع القوات الامنية وتتبع مكالمات الجاني الهاتفية وتحديد مكانه تم القبض عليه في محافظة الانبار.

PUKmedia ترجمة

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