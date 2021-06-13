تنظيمات بغداد تستذكر المناضل عبدالرزاق فيلي

2021/06/13 | 17:36 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استذكر مركز تنظيمات بغداد للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الاحد، ذكرى رحيل المناضل عبدالرزاق فيلي، أحد اصدقاء فقيد الامة الرئيس مام جلال والمناضل الكبير عادل مراد، وأحد مؤسسي الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وذكر المركز في بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه: يتأهب القلم في ايدينا عندما نكتب عن مناضلي الاتحاد الوطني الكوردستاني، وخاصةً عن الذين رحلوا عنا، يمر في هذا الوقت اربعة أعوام على رحيل هذا الرجل المغوار وكأنه الأمس، نعم مناضل كرس معظم حياته للنضال، وهو احد اصدقاء فقيد الامة الرئيس مام جلال ( رحمه الله ) فضلاً عن انه من مؤسسي الاتحاد الوطني الكوردستاني، وعمل بنشاط منذ شبابه في صفوف الحركة التحررية الكوردستانية ومنظماتها الجماهيرية وشارك في العديد من المؤتمرات الكوردستانية والعراقية والدولية السياسية وفي اجتماعات المنظمات الطلابية والشبابية.



وتسنم مراكز قيادية بارزة فيه وعمل قبل رحيله المفاجئ في العلاقات الخارجية للاتحاد. وكانت له مواقف مشرفة وكبيرة، وناضل بكل جهد ودون كلل أو ملل لتحرير شعب كوردستان من الظلم والاضطهاد.



كان يشغل منصب مسؤول العلاقات الخارجية للاتحاد الوطني الكوردستاني.



تحية لروح المناضل عبدالرزاق الفيلي ولجميع مناضلي وشهداءنا الابطال .

PUKmedia بغداد

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