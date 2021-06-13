2021/06/13 | 17:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكدت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاحد، على تأهيل العوائل العائدة من مخيم الهول من خلال برامج خاصة بالتنسيق مع الامم المتحدة.وقالت وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو في بيان تلقاه “المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهجرة: نعمل مع الامم المتحدة على تأهيل العوائل العائدة من مخيم الهول المركز الخبري الوطني.

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