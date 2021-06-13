إسرائيل.. الكنسيت يبدأ التصويت على منح الثقة لحكومة بينيت

2021/06/13 | 17:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ البرلمان الإسرائيلي، عصر الأحد، جلسة خاصة للتصويت على حكومة إئتلاف "التغيير" الجديدة التي تنهي حكم، بنيامين نتانياهو، الذي استمر 12 عاما في المنصب.

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