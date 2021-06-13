2021/06/13 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص / المركز الخبري الوطني أشرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، ثلاثة اسباب رئيسة لإرتفاع أسعار صرف وشراء الدولار مقابل ‏الدينار العراقي‎.‎ وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “هناك ثلاثة اسباب رئيسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية تؤشر أسباب ارتفاع الدولار: ثلاثة أطراف مستفيدة المركز الخبري الوطني.

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