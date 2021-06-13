وزيرة الهجرة : العراقيين اللذين تم نقلهم الى مخيم الجدعة ليسوا بدواعش بل تم محاصرتهم من قبل داعش او فروا منهم

2021/06/13 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد صرحت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ان العوائل التي تم نقلهم من مخيم الهول الى مخيم الجدعة تم محاصرتهم من قبل داعش او فروا منهم على حد قولها.واكدت ان جوة نقل هؤلاء العائلات اتت من اجل سلامتهم.واشارت الجابرو ان “الوزارة تعمل بالتنسيق مع الامم المتحدة خلال هذه الفترة الانتقالية، …

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