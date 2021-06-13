محافظ نينوى يكشف عن مبلغ الوجبة الاولى من مبالغ تعويضات المتضررين جراء الحرب 

2021/06/13 | 17:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – نينوى اعلن محافظ نينوى نجم الجبوري عن وصول الوجبة الاولى من المبالغ التي تم تخصيصها للمواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية.وقال محافظ نينوى ان وصول مبلغ 28,181,652,000 كوجبة اولى من مبالغ التعويضات للمواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية.وتضرر الآلاف من المواطنين في محافظة نينوى جراء حرب داعش التي استمرت لفترة و لازال هؤلاء …

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