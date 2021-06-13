العراق يبحث مع

2021/06/13 | 17:53 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مع المدير التنفيذي لشركة سيمنس للطاقة كريستيان بروك تطبيق خارطة طريق التعاون الموقعة بين العراق والشركة، وسبل تجاوز ما تواجهه من عقبات في التنفيذ.جاء ذلك خلال استقباله المدير التنفيذي للشركة …

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