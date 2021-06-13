الداخلية تصدر توجيهاً بشأن “البطاقة الوطنية”

2021/06/13 | 17:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اصدر وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأحد، توجيهاً بشأن “البطاقة الوطنية”.

وقال الغانمي في بيان صحفي، إنه “بهدف العمل على تخفيف العبء على المواطنين واستكمال الإجراءات الخاصة بهم في منح البطاقة الوطنية، وجهنا مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالمباشرة بنظام الحجز الالكتروني على البطاقة الوطنية”.

وأوضح، أن “ذلك جاء لاستيعاب الزخم الحاصل ولتوفير افضل الخدمات للمواطنين”، مشددا على “وسنتابع هذا العمل أولا بأول”.

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