صور.. طائرات تركية تقصف بشدر

2021/06/13 | 18:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد 4 مدنيين يوم الاحد، اثر قصف جوي تركي استهدف سيارة مدينة في قضاء بشدر التابع لادارة رابرين.

وقال مدير ناحية هلشو بكر ويسي لـ PUKmedia، انه بسبب قصف الطائرات الحربية التركية منطقة بين قريتي (ديكه) و(كاني لاني) التابعتين لقضاء بشدر، استشهد اربعة مواطنين كانوا داخل سيارة نوع (بيك آب).

واضاف ويسي، انه لم يتم التعرف حتى الان على هوية الضحايا.

واشار الى انه اندلع حريق هائل في قرية كانيلاني بسبب القصف التركي للمنطقة.

PUKmedia خاص

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