خبير بايولوجي يدعو الى عدم هدر لقاحات كورونا

2021/06/13 | 18:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصف خبير في المجال البايولوجي والفايروسات البيئية، عدد متلقي لقاحات كورونا في اقليم كوردستان بالقليل جدا، داعيا الى زيادة توعية المواطنين لزيادة اقبال المواطنين بالتطعيم باللقاح المضاد ضد الفايروس وعدم هدر اللقاحات.

وكان الدكتور سامان برزنجي وزير الصحة في اقليم كوردستان، قد اعلن عن تلقي 130 الف مواطن للقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد.

وقال برزنجي خلال مؤتمر صحفي، حضره PUKmedia: ان عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح المضاد لفايروس كورونا، بلغ 130 الف، لافتا الى ان الوزارة لديها خطة لوصول اعداد المتلقين للقاح الى المقاييس دولية بنهاية العام الجاري.

وفي هذا الصدد قال الدكتور حيدر معتز محي الخبير في الشأن البايولوجي والفايروسات البيئية في تصريح خاص لـ PUKmedia، اليوم الأحد: ان عدد الاشخاص المطعمين باحدى لقاحات كورونا في اقليم كوردستان هو قليل جدا بالمقارنة مع بدء عمليات التوزيع والتطعيم في العراق واقليم كوردستان.

واضاف محي، يجب ان نصل الى عتبة المليون جرعة لقاح في اقليم كوردستان في هذه الفترة الزمنية، مردفا، ان العجالة في عملية التلقيح وكسب عدد اشخاص مطعمين بهذا اللقاح سوف يصل بنا الى مرحلة تسمى التطيعم نصف او فوق النصف مجتمعي، ​وهذا ما نطمح اليه لكي نكتسب المناعة المجتمعية عندما نكون عبرنا حاجر المنتصف من المجتمع الملقحا.

ودعا الخبير الباولوجي، وزارتي الصحة في اقليم كوردستان والعراق بزيادة لتوعية لدى المواطنين وليرتفع الاقبال على عمليات التطعيم في كل محافظات العراق واقليم كوردستان، بالاضافة الى ضرورة وجود جدولة زمنية وترتيب للفئات الملقحة حسب الاعمار لضمان سهولة الاختيار وعدم هدر اللقاحات، كون لقاح استرازينيكا على سبيل المثال يحتاج الى عشرة مطعمين للعبوة الواحدة، وبالتالي نضمن حصول اكبر قدر من المواطنين على اللقاحات.

PUKmedia خاص

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