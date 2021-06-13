هَامَةَ الدَّيُّوْثِ الدَّائِصِ نُقَطِّعُهَا - زاهر بولس

2021/06/13 | 18:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زاهر_بولس غَزَّةَ، كُلُّ أَلِفٍ يَصْحُو رُجْمُهَاطَائِرَ عَنِقَاءٍ، صَارُوْخًا تُوَافِيْنَاخَطْوَ التَؤُدَّةِ نَهِيْمُ نَحْوَهَا، تُمْسِيْ سِرَاعًا حِيْنَمَا النَّصْرَ تُهْادِيْنَازُرْقَةُ الرَّايَاتِ فِيْ الوَعْيِ نُحَرِّقُهَاوَعَلَى الأَرْضِ رَمَادًا قُبَيْلَ تُنْهِينَاهَامَةَ الدَّيُّوْثِ الدَّائِصِ نُقَطِّعُهَانِعَالُ المُقَاوَمَةِ تَسْمُوْ لَنَا قَوَ ......





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