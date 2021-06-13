2021/06/13 | 18:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الاحد، إن هناك واجبا أخلاقيا على أغنى دول العالم لدعم برامج إنهاء جائحة كورونا، لكن التبرع باللقاحات الزائدة ليس سوى الخطوة الأولى.وجاءت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صندوق النقد الدولي: هناك واجب أخلاقي على أغنى دول العالم لدعم برامج إنهاء جائحة كورونا المركز الخبري الوطني.

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