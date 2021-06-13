بايدن يطالب الصين بـ

2021/06/13 | 18:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بـ"عدم الاعتراف بالأعراف الدولية، مضيفا أنه سيكون "في غاية الصراحة" مع الرئيس الروسي الذي قال أنه "محق" فالعلاقات مع روسيا في "أدنى مستوياتها".

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