العيداني: القيادات الامنية العليا في البصرة لايمكن تغييرها الا بموافقة الحكومة الاتحادية

2021/06/13 | 18:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اكد محافظ البصرة، اسعد العيداني، اليوم الاحد، ان القيادات الامنية العليا في المحافظة لايمكن تغييرها الا بموافقة الحكومة الاتحادية.وقال العيداني في تصريح لـ”المركز الخبري الوطني”، ان “الحكومة المحلية في البصرة […]

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