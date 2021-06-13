حملة واسعة.. المصائد الفرمونية تلاحق حشرة الحميرة على نخيل كربلاء

2021/06/13 | 18:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الزراعة، الاحد، ومن خلال مديرية زراعة كربلاء عن الانتهاء من حملة المكافحة المجانية لحشرة الحميرة التي تصيب بساتين واشجار النخيل للحد من الحشرة وتقليل أضرارها على الأشجار في المحافظة.

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وبينت الوزارة، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (13 حزيران 2021)، انه "قد تمت مكافحة (3210 دونم ) من البساتين والأراضي في كربلاء المقدسة عن طريق الكوادر الفنية المتخصصة في المديرية وبالتعاون مع دائرة وقاية المزروعات، اذ تم استخدام مبيدات زراعية معتمدة ومن مناشىء رصينة هي (مبيد ليفو) بالاضافة الى المصائد الفرمونية (دلتا، وفرمون) تم توزيعها على الشعب الزراعية في المحافظة لغرض انجاح حملة المكافحة المجانية للموسم الزراعي الحالي ٢٠٢١".

واكدت الوزارة ان "طريقة المكافحة باستخدام المصائد الفرمونية تعد من طرائق المكافحة الحديثة والصديقة للبيئة وذات فعالية كبيرة لقتل حشرة الحميرة، للحفاظ على البساتين واشجار النخيل من خلال توفير الدعم اللازم والمجاني للمزارعين لمكافحة الافات الزراعية والحفاظ على النباتات".

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