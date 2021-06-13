الهجرة تكشف عن تفاصيل جديدة عن العوائل العائدة من مخيم الهول

2021/06/13 | 18:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الأحد، أن الوزارة تعمل على تأهيل العوائل القادمة من مخيم الهول.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن “العراقيين الذين تم اختيارهم بشكل خاص من مخيم الهول والذين حاصرتهم عصابات داعش أو فروا منها، تم إيواؤهم مؤقتا في مركز (جدعة1 للتأهيل المجتمعي) في نينوى من أجل سلامتهم”، لافتة الى أن “وزارة الهجرة تعمل بالتنسيق مع الامم المتحدة خلال هذه الفترة الانتقالية، على تأهيلهم من خلال برامج خاصة”.

وبينت جابرو أن “الهدف الاساسي هو التعافي واعادة التأهيل على المدى الطويل لتلك العوائل”.

وأضافت، أن “عملية اعادة العراقيين من معسكر الهول تسري بشكل متزامن مع الجهود الرامية الى تحقيق العدالة بشأن الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها عصابات داعش الإرهابية على نطاق واسع اثناء هجماتها على مناطق شاسعة من العراق، فضلا عن مساءلة الجناة”.

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