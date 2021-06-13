نينوى.. مطالبات بالكشف عن هويات ضحايا المقابر الجماعية

2021/06/13 | 18:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب محافظ نينوى نجم الجبوري المنظمات الدولية المساعدة في العثور والتعرف على رفات الجثث التي راح ضحتها الابرياء على يد تنظيم داعش الارهابي.

وأوضح الجبوري خلال مؤتمر صحفي عقد عند فتح عدد من المقابر الجماعية اليوم بمنطقة بادوش غربي الموصل ان هذه الرفات تعود لنزلاء سجن بادوش الذين اعدمهم عناصر تنظيم داعش الارهابي اثناء سيطرته على محافظة نينوى في 2014.

واضاف: ان هناك الكثير من المقابر الجماعية في جنوب الموصل وشرقها وشمالها وغربها، وان ذوو الضحايا يطالبون الجهات المعنية بالكشف عن مصير ابنائهم والتي تقدر بالالاف.

من جهتم طالب المواطنون في مناطق جنوب الموصل بالاسراع في كشف هويات الرفات في مقبر (الخسفة) التي تضم الاف الجثث حسب شهادات الناجين من تلك المنطقة، وان اغلب المغدورين هم من منتسبي الاجهزة الامنية وممن كان يعارض ويخالف التنظيم الارهابي وان هناك مقابر لم تكتشف في جنوب الموصل مثل (الخفسة، الزگروطية ،مقالع العريج، كلية الزراعة والغابات)، هذا ما اشار اليه المواطن عمر عبد الله.

ويذكر انه عثر على 45 مقبرة جماعية في نينوى وتسعى دائرة الصحة ومؤسسة الشهداء وبعض الجهات الاخرى التعرف على هويات الضحايا و اخذ عينات من الحمض النووي ، فيما تواجه دائرة حماية المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء صعوبة بسبب ارتفاع درجات الحرارة التي ادت الى اصابة الكثير من العاملين بضربات الشمس وكذلك انتشار العقارب و الافاعي، الا ان ماتم العثور عليه يعد ربع المساحة المحددة.

PUKmedia مثنى النهار

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