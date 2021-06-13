2021/06/13 | 18:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني زودت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الاحد، وزارة الداخلية بأربع وحدات متنقلة لتجهيز الحدود، مجهزة بأجهزة الكشف عن المعادن ، وأجهزة الراديو ، والمناظير ، ومعدات تكنولوجيا المعلومات، ونظام معلومات الهجرة وتحليل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية العراقية تتسلم نظام معلومات عالي الجودة لإدارة الحدود المركز الخبري الوطني.

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