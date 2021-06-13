ماكرون يشدد على أن مجموعة السبع “ليست ناديا مناهضا للصين”

2021/06/13 | 18:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاربيس باي (المملكة المتحدة),-(أ ف ب) – أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأحد أن مجموعة الدول السبع “ليست ناديا مناهضا للصين”، رغم دعوة البيان الختامي للمجموعة بكين إلى احترام حقوق الإنسان في شينجيانغ وهونغ كونغ.وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي أعقب قمة المجموعة التي انعقدت في جنوب غرب انكلترا إن الدول الصناعية السبع […]

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