جامعة الفرات الأوسط التقنية تنظم محاضرة بعنوان الـمخـدرات وآثـرهـا عـلـى الـأمـن الـنـفـسـي والـاجـتـمـاعـي

2021/06/13 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم الإعلام والعلاقات العامة

جامعة الفرات الأوسط التقنية محاضرة

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كلية صدر العراق الجامعة يوم السبت

المصادف 2021/6/12، محاضرة بعنوان

الـمخـدرات وآثـرهـا عـلـى

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