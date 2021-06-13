العراق يشهد انخفاضا كبيرا بالوفيات واصابة نحو 4000 شخصا بسبب كورونا

2021/06/13 | 18:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة العراقية، يوم الاحد ،

انخفاضاً ملحوظاً بالوفيات الناتجة عن

فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة نون ،

إن "مختبراتها سجلت 3952 اصابة جديدة، و4029

حالة شفاء،

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