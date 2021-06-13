هموم نقدية - نبيل عودة

2021/06/13 | 18:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نبيل_عودة "الشعر هو الذي يعيد الحياة الى اللغة"الجملة أعلاه قالها الشاعر الفلسطيني محمود درويش، في حوار جرى معه قبل سنوات عديدة.ربما لو عاش حتى اليوم ليرى ان بحر الشعر الهائج اليوم، بدأ يتحول الى مقبرة للغة الشعرية ولجمال المبنى اللغوي، ولجمالية المعاني والاحساس باللغة نفسها، لأنكر ما يسمى شعرا.



لا اتحدث عن الفكر وراء ما ينشر من نصوص تحمل اسم الشعر، قد يكون موزونا على بحور الخليل او مجرد صياغات ......





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