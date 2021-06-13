المدون الشهير ’مفيد عباس’ يطل على جمهوره بتجربة جديدة الأربعاء المُقبل

2021/06/13 | 18:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

يطل المدوّن العراقي الشهير "مفيد عباس" على جمهوره بتجربة مصوّرة جديدة، حيث أنهى تصوير عدد من حلقات برنامج جديد.

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مفيد عباس قال لـ "ناس" (13 حزيران 2021) إنه "أنهى بالفعل تصوير 4 حلقات من البرنامج الذي سيحمل اسم (مختصر مفيد)" مبيناً إن "البرنامج سيحمل طابعاً فريداً، وسيكون مخصصاً لنقد ظواهر سلبية في المجتمع العراقي".

وأضاف "تولّيت إعداد والحلقات وساهم في التصوير والمونتاج كادر متخصص".

ومن المقرر بث الحلقة الأولى من السلسلة التي تمتد على 12 حلقة، ابتداءً من الأربعاء المقبل على منصة "خطوة" في السادسة مساءً.

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