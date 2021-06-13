2021/06/13 | 18:54 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسية

الأحد 13 يونيو 2021 | 06:44 مساءً | عدد القراءات : 12

برلمان كردستان يستضيف وزير المالية

تستضيف اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية في برلمان اقليم كردستان، يوم غد الاثنين، وزير المالية لبحث خطوات تنفيذ الاصلاحات ورواتب الموظفين.

وقال محمد سعيد مقرر اللجنة، ان اللجنة ستستضيف يوم غد الاثنين وزير المالية في اقليم كردستان وسكرتير لجنة الاصلاحات بمجلس الوزراء.

واضاف: ان اللجنة ستبحث خطوات تنفيذ قانون الاصلاحات وآلية تنظيم قوائم رواتب الموظفين والمتقاعدين، اضافة الى بحث المعابر الحدودية ورواتب السجناء السياسيين وعوائل الشهداء، مشيرا الى ان اللجنة ستناقش تنسيق وزارة المالية مع الوزارات والمؤسسات الاخرى، وكيفية سير مهامها.

واكد ان اللجنة ستتابع خلال اجتماعها مع وزير المالية رواتب موظفي اقليم كردستان، والاستقطاعات فيها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلمان كردستان يستضيف وزير المالية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برلمان كردستان يستضيف وزير المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).