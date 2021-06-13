البصرة.. القبض على مطلوبين ومصادرة أسلحة بعمليات أمنية واسعة

2021/06/13 | 18:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة- واع- سعد السماكأعلنت قيادة عمليات البصرة، اليوم الأحد، تنفيذ عمليات واسعة على محورين أسفرت عن القبض على مطلوبين ومصادرة أسلحة وأعتدة.وقال قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القوات الأمنية شرعت صباح اليوم بتنفيذ عمليات واسعة النطاق وعلى محورين شمل الأول مناطق أبو الخصيب وأم الرصاص ويعتبر القاطع الجنوبي لمحافظة البصرة، فيما شمل المحور الثاني مناطق الدير والهارثة بالقطاع الشمالي للمحافظة".وأضاف، أن "العمليات أسفرت عن القبض على 6 من المطلوبين للقضاء ومصادرة 7 أسلحة خفيفة ورشاشة متوسطة وأنواع مختلفة من الاعتدة".وتابع أن "العمليات نفذت عبر اللواء 36 الآلي من الجيش ولواء مغاوير قيادة عمليات البصرة وافواج طوارئ شرطة المحافظة وكذلك الوكالات الاستخبارية تحت امرة قيادة العمليات المشتركة".

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