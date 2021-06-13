برئاسة الحلبوسي.. تحالف “تقدم” يعقد اجتماعاً لمناقشة الواقع الانتخابي 

2021/06/13 | 19:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد تحالف “تقدم”، اليوم الاحد، اجتماعا دوريا برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور قيادة التحالف، لمناقشة الواقع الانتخابي في المرحلة المقبلة.

وقال المكتب الاعلامي للتحالف في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “تحالف (تقدم)، عقد اجتماعا دوريا برئاسة محمد الحلبوسي، وبحضور قيادة التحالف، لمناقشة الواقع الانتخابي في المرحلة المقبلة، وضرورة توفير البيئة الآمنة لإجراء الانتخابات، وضمان شفافية ونزاهة الاقتراع، والتأكيد على دور الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في مراقبة العملية الانتخابية، من أجل نجاح الممارسة الديمقراطية واعادة ثقة الناخب بها وزيادة نسبة المشاركة”.

واضاف البيان، “كما ناقش الاجتماع بعض الملفات المهمة في المناطق المحررة، ومتابعة تنفيذها مع الجهات الحكومية بعد اقرارها في قانون الموازنة، وابرزها ملف تعويضات المواطنين وملف اعادة الاستقرار والاعمار ولاسيما في محافظة نينوى وباقي المحافظات المحررة”.

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