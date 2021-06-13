2021/06/13 | 19:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني يرتبط فيروس ”كورونا“ المستجد، ارتباطا وثيقًا بالجهاز التنفسي، إلا أنه يمكن أن يسبب مشكلات متعددة في الجسم، ولاحظ الأطباء ارتفاع معدل حدوث مشاكل الجهاز الهضمي بعد الإصابة بالمرض.وكشفت العديد من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص 7 نصائح لتقليل الآثار الجانبية لفيروس “كورونا” على الجهاز الهضمي المركز الخبري الوطني.

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