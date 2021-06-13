العراق.. انقطاع تام للكهرباء عن منطقتين

2021/06/13 | 19:06 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مراسلنا في نينوى، الاحد، بانقطاع تام للتيار الكهربائي عن ناحيتين في مدينة الموصل بعد استهداف ابراج نقل الطاقة بعبوتين ناسفتين.

وقال المراسل اليوم، (13 حزيران 2021): "انقطاع تام للتيار الكهربائي عن ناحيتي النمرود والكوير جنوب شرقي الموصل".

وأوضح، ان القطع حصل "بعد استهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية بعبوتين ناسفتين من قبل مجهولين".

وتتعرض خطوط نقل الطاقة الكهربائية في نينوى بين فترة واخرى للاستهداف، كان اخرها في (4 حزيران 2021)، مما ادى إلى توقف خط نقل الطاقة (شرق الموصل- سد الموصل) 400 ك.ف، عن الخدمة.

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