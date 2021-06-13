بالصور.. مسؤولون أمنيون يزورون الأعظمية

2021/06/13 | 19:09 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، صوراً لزيارة مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ونائب قائد العمليات المشتركه الفريق الركن عبد الامير الشمري وقائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، مدينة الاعظمية ومرقد "أبو حنيفة النعمان".

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