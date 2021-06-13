2021/06/13 | 19:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد غياث سورجي عضو مركز تنظيمات نينوى للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الاحد، وصول الوجبة الاولى من مبالغ التعويضات للمواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية.

وقال سورجي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان مبلغ 28,181,652,000، وصل محافظة نينوى، كوجبة اولى من مبالغ التعويضات للمواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية، مؤكدا ان الوجبات ستستمر لتعويض المتضررين.

واضاف: ان الحكومة الاتحادية خصصت ايضا مبالغ لعودة النازحين الى مناطقهم الاصلية، مشيرا الى ان التعويضات لمتضرري احتلال الموصل وتحريرها تشمل من تقدموا بمستمسكات رسمية الى الجهات المعنية.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وصول مبالغ تعويضات متضرري العمليات الحربية في نينوى) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( وصول مبالغ تعويضات متضرري العمليات الحربية في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).