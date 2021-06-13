وصول مبالغ تعويضات متضرري العمليات الحربية في نينوى

وقال سورجي في تصريح خاص لـPUKmedia: ان مبلغ 28,181,652,000، وصل محافظة نينوى، كوجبة اولى من مبالغ التعويضات للمواطنين المتضررين جراء العمليات الحربية، مؤكدا ان الوجبات ستستمر لتعويض المتضررين.
واضاف: ان الحكومة الاتحادية خصصت ايضا مبالغ لعودة النازحين الى مناطقهم الاصلية، مشيرا الى ان التعويضات لمتضرري احتلال الموصل وتحريرها تشمل من تقدموا بمستمسكات رسمية الى الجهات المعنية.
PUKmedia خاص
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