بغداد: الدعوات الطائفية لن تلقى إلا الحزم من قواتنا الأمنية

2021/06/13 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم

الأعرجي، اليوم الأحد، أن "الدعوات

الطائفية" الأخيرة لن تلقى إلا الحزم من

قواتنا الأمنية.

ورفض الأعرجي خلال اجتماع الهيئة

الوطنية للتنسيق الاستخباري، ما أسماها

بـ

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