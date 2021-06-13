دعم دولي للعراق بالتكنولوجيا اللازمة لتعزيز إدارة الحدود

2021/06/13 | 19:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زودت المنظمة الدولية للهجرة في حفل

أقيم اليوم الاحد، وزارة الداخلية

العراقية بأربع وحدات متنقلة لتجهيز

الحدود، مجهزة بأجهزة الكشف عن المعادن

، وأجهزة الراديو ، والمناظير ، ومعدات

تكنولوجيا المعلومات ،

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