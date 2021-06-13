السعودية.. تحذير من إطلاق

2021/06/13 | 19:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية السعودي، الأحد، من مغبة إطلاق "أية كائنات فطرية حيوانية في الطبيعة" من دون موافقته، مؤكدا أن هذا التصرف "يترتب عليه تطبيق الإجراءات النظامية" بحق المخالف.

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